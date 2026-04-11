في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة مخاطر الشائعات والأخبار الكاذبة، باعتبارها أحد أدوات حروب الجيلين الرابع والخامس الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول، نظمت الوزارة ورشتي عمل تدريبيتين بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، استهدفت طلاب الجامعات وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

محاضرات توعوية لمواجهة الشائعات

وهدفت ورشتا العمل إلى تنمية الوعي لدى المشاركين من خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية، التي تناولت مخاطر الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمعات، مع تسليط الضوء على أساليب حروب الجيلين الرابع والخامس، وكيفية استغلالها في التأثير على الرأي العام.

كما تضمنت المحاضرات استعراض جهود الدولة في مجالات التنمية الشاملة وبناء الإنسان، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية.

تدريب طلاب الجامعات على التصدي للشائعات وحماية الوعي العام

وشملت البرامج التدريبية زيارة ميدانية لطلاب الجامعات إلى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حيث اطّلع المشاركون على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في رصد الشائعات والتعامل الفوري معها.

كما تعرفوا على آليات تلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في إعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتقارير المصورة.

جولة داخل مركز الإصلاح والتأهيل

وفي السياق ذاته، تضمنت البرامج زيارة تفقدية لأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، للتعرف على أوجه التطوير في المنظومة العقابية.

واطّلع المشاركون على المركز الطبي المطور، الذي يقدم خدمات رعاية صحية متقدمة للنزلاء وفقًا لأحدث المعايير، إلى جانب برامج الإصلاح والتأهيل التي تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع.

برامج تدريبية لتعزيز الهوية الوطنية ومواجهة حملات التضليل

وأشاد المشاركون بمنظومة الإصلاح والتأهيل والخدمات المقدمة داخل المركز، مؤكدين دورها في تقويم السلوكيات وإعداد النزلاء لبدء حياة جديدة بعد الإفراج عنهم.

