إعلان

المفوضية الأوروبية تحذّر: لا استقرار في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل

كتب : مصطفى الشاعر

02:18 م 13/04/2026

أورسولا فون دير لاين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من "خطورة الأوضاع" في لبنان، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق أي استقرار في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج العربي طالما ظلت بيروت في "حالة اشتعال"، وشددت على أن أمن المنطقة وحدة واحدة لا تتجزأ.

دعوة لسيادة لبنان ووقف الأعمال العدائية

دعت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان والالتزام بالوقف الكامل للأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الدرس المستفاد من الأسابيع الماضية هو أن غياب الأمن في نقطة واحدة سيمتد أثره بالضرورة إلى كامل الإقليم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تحذير من تقويض الوساطة الباكستانية

فيما أعربت دير لاين، عن شكرها لـ"باكستان" على دورها الهام في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجّهت رئيسة المفوضية تحذيرا شديد اللهجة من أن استمرار الضربات على لبنان يهدد بخرج عملية السلام برمتها عن مسارها وإفشال الجهود الدبلوماسية المبذولة.

أمن الملاحة والتداعيات الاقتصادية

تطرقت المسؤولة الأوروبية إلى التداعيات الاقتصادية للحرب، مؤكدة أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يُمثّل "ضرورة قصوى وأهمية بالغة" للمجتمع الدولي، محذّرة من أن استمرار الصراع سيُلقي بظلاله القاتمة على الاقتصاد العالمي.

وترمي المفوضية الأوروبية بثقلها السياسي المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مؤكدة أن إطفاء الحرب المشتعلة في لبنان هو الممر الوحيد لضمان نجاح المفاوضات الإقليمية، وتجنب انفجار شامل قد لا تتوقف شرارته عند حدود الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات
شئون عربية و دولية

أخبار مصر

اقتصاد

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

