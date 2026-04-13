ارتفع مؤشر الدولار عالميا بنحو 0.25% خلال تعاملات اليوم إلى 98.89 نقطة في أول رد فعل على فشل المفاوضات بين إيران وأمريكا وعودة تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، وفق بيانات بلومبرج.

ما هو مؤشر الدولار؟

مؤشر الدولار يختص بقياس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أجنبية أخرى هي الجنيه الإستراليني واليورو والدولار الكندي والين الياباني وكرونة السويدية والفرنك السويسري.

في أوقات الأزمات يتجه المستثمرين للدولار للتحوط من الأزمات وحالة عدم اليقين العالمية باعتبار العملة الأمريكية أحد الملاذات الآمنة والمستقرة.

الجنيه الإستراليني انخفض 0.3% إلى 0.74 جنيه إستراليني لكل دولار.

اليورو تراجع 0.3% إلى 0.85 يورو لكل دولار.

الين الياباني تراجع إلى 0.35% إلى 159.83 ين ياباني لكل دولار.

تأتي هذه التحركات في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن البحرية الأمريكية ستبدأ حصاراً لمضيق هرمز والموانئ الإيرانية، وذلك بعد فشل المفاوضات في التوصل لاتفاق ينهي الصراع القائم.

الجنيه مقابل الدولار

كان سعر الجنيه قلل خسائره وارتفع بنحو 2.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن فقد نحو 14% من قيمته في أول شهر ونصف من الحرب الأمريكية الإيرانية.

بنهاية تعاملات اليوم الخميس سجل سعر الدولار 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع لكل دولار.