أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بتجديد حبس نجل أحمد حسام “ميدو”، لاعب منتخب مصر السابق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمنطقة التجمع الخامس.

تجديد حبس نجل ميدو في قضية مخدرات

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم عدة اتهامات، من بينها حيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، إلى جانب إتلاف ممتلكات عامة، على خلفية الواقعة.

وسبق أن قررت جهات التحقيق حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه، قبل عرضه على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسه.

اتهامات متعددة.. تطورات جديدة في قضية نجل ميدو

وخلال التحقيقات، حضر أحمد حسام “ميدو” إلى نيابة القاهرة الجديدة لمساندة نجله، عقب ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وزجاجة خمر داخل سيارته.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 18 عامًا، تم الاشتباه به أثناء مروره بإحدى النقاط الأمنية بمنطقة التجمع الخامس، حيث عُثر بحوزته على قطعتين صغيرتين من مخدر الحشيش وزجاجة خمر.

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف الأجهزة الأمنية المختصة، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

