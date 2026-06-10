إعلان

شيخ أوهمه بوجود "عمل سفلي".. عاطل يحرق زوجة عمه حتى الموت في الجيزة

كتب : رمضان يونس

12:13 م 10/06/2026

محكمة جنايات الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل زوجة عمه حرقًا باستخدام البنزين، إلى جلسة 11 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 11542 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "كريم ع." قتل زوجة عمه "صباح س." عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.
وأضافت النيابة أن المتهم أعد زجاجة تحتوي على مادة معجلة للاشتعال، وتوجه إلى مسكن المجني عليها، ثم أضرم النيران بها وبالمنزل باستخدام البنزين، قاصدًا إزهاق روحها، ما أسفر عن وفاتها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم تهمة إضرام النار عمدًا في العقار المملوك للمجني عليها، بعدما أعد زجاجة تحتوي على مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، وأشعلها وألقاها داخل العقار، متسببًا في التلفيات المثبتة بتقرير الأدلة الجنائية.

عاطل يحرق زوجة عمه حتى الموت في الجيزة

واستمعت النيابة إلى أقوال "سيف الدين"، نجل المجني عليها، الذي أكد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من نجل عمه المتهم يطلب بعض ملابسه، فأرشده إلى التوجه إلى المنزل والتقابل مع والدته. وأضاف أنه لدى عودته علم من الأهالي بأن المتهم أشعل النيران في والدته ومنزلها، مرجعًا ذلك إلى خلافات سابقة بينهما.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه توجه إلى أحد المشايخ بمنطقة زنين للعلاج، والذي أخبره - بحسب أقواله - بأن المجني عليها أعدت له "عملًا سفليًا".
وأضاف المتهم أنه اشترى زجاجة بنزين، ثم توجه إلى منزل عمه حيث تقيم المجني عليها، وطلب منها إحضار بعض الملابس، قبل أن يسكب البنزين عليها ويضرم النيران فيها، ثم يتركها وهي تصارع الموت.
وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم "كريم عاشور" إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بإشعال النار.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الجيزة النيابة العامة جريمة قتل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خيانة ونجاة من القتل.. محطات مأساوية في حياة الراحل عبدالعزيز مخيون
زووم

خيانة ونجاة من القتل.. محطات مأساوية في حياة الراحل عبدالعزيز مخيون
ميرسك ترفع رسوم الجمارك الإضافية على الواردات في مصر بدءًا من 15 يونيو
اقتصاد

ميرسك ترفع رسوم الجمارك الإضافية على الواردات في مصر بدءًا من 15 يونيو
بدل زحمة المرور والانتظار.. تعرف على خطوات نقل ملكية السيارة من بيتك (خطوة
حوادث وقضايا

بدل زحمة المرور والانتظار.. تعرف على خطوات نقل ملكية السيارة من بيتك (خطوة
أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026
الإسكان تعلن 4 قرعات علنية لتسكين أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة
أخبار العقارات

الإسكان تعلن 4 قرعات علنية لتسكين أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة