بالفيديو.. مطاردة مثيرة واستعراض خطير.. الداخلية توضح ملابسات إطلاق الرصاص بالجيزة

كتب : عاطف مراد

02:41 م 01/04/2026

أمن الجيزة يضبط قائد سيارة منتهية التراخيص بعد است

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قائد سيارة ملاكي يقوم بأداء حركات استعراضية وإحداث تلفيات بإحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء عند محاولة الأهالى إيقافه بالجيزة.

صاحب شركة يطلق الرصاص

وبالفحص، تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، وقائدها مالك إحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته جهاز لتسجيل الصوت المستخدم في مقطع الفيديو.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما هو موضح في الفيديو، مؤكداً تنفيذ هذه الأفعال بشكل متعمد.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفات المرورية الخطرة.

مطاردة مثيرة استعراض خطير إطلاق الرصاص الجيزة

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

