

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قائد سيارة ملاكي يقوم بأداء حركات استعراضية وإحداث تلفيات بإحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء عند محاولة الأهالى إيقافه بالجيزة.

صاحب شركة يطلق الرصاص

وبالفحص، تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، وقائدها مالك إحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته جهاز لتسجيل الصوت المستخدم في مقطع الفيديو.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما هو موضح في الفيديو، مؤكداً تنفيذ هذه الأفعال بشكل متعمد.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفات المرورية الخطرة.

