نشرت وزارة الداخلية بيانا تكشف فيه ملابسات قضية كبرى لغسل الأموال، وقالت إنها ضبطت عناصر إجرامية متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت التحريات والملاحقات الأمنية التي استمرت على مدار أسبوع، عن رصد وتحديد ممتلكات وأصول مالية وعقارية تابعة للمتهمين، تبين أنها ناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة.

نشاط شبكة غسل الأموال: سلاح ومخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تدوير الأموال غير المشروعة داخل السوق العقاري والتجاري، عبر شراء عقارات وأراضٍ وسيارات فارهة، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها كأنها مشروعة.

كما تبين استخدام المتهمين أساليب مالية وتكنولوجية معقدة لتمويه حركة الأموال وإبعادها عن الرقابة، إلا أن الجهود الأمنية نجحت في تتبعها وكشفها بالكامل.

حصيلة غسل الأموال: 390 مليون جنيه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وتحديد ممتلكات وأموال سائلة وأصول عقارية تابعة للمتهمين، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 390 مليون جنيه.

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وثرواتهم، وأحالت الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات العاجلة.

