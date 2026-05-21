بدأ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع الحبوب، في إطار مشاركته كضيف شرف في فعاليات “المنتدى الروسي الخامس للحبوب” المنعقد بمدينة سوتشي خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026، تحت شعار “قطاع الحبوب في عصر الذكاء الاصطناعي: الإنتاجية والتكنولوجيا والتصدير”.

وفي هذا السياق، التقى الدكتور شريف فاروق باأليكسي جريبانوف، رئيس شركة “ديمترا القابضة” (Demetra Holding)، إحدى أكبر الشركات الروسية المتخصصة في تجارة الحبوب والخدمات اللوجستية، والتي تلعب دورًا محوريًا في صادرات الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق المصري.

جاء ذلك بحضور السفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، وأحمد شوقي، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا.

استعراض آليات تطوير التعاون بما يتجاوز إبرام عقود توريد شحنات القمح الروسي

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانب المصري وشركة “ديمترا القابضة”، حيث تم استعراض آليات تطوير التعاون بما يتجاوز إبرام عقود توريد شحنات القمح الروسي، وصولًا إلى شراكات استثمارية استراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد الاستراتيجية لمصر، ويعزز جهود الدولة في بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

روسيا أحد أهم موردي القمح لمصر

وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، حيث تُعد روسيا أحد أهم موردي القمح لمصر، كما تأتي هذه المباحثات في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين نحو تنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، وبحث فرص إقامة مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب بالموانئ المصرية.

كما شهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير هذا المركز ليصبح مركزًا إقليميًا متكاملًا، لا يقتصر دوره على التخزين وإعادة التصدير فقط، وإنما يمتد ليشمل مشروعات ذات قيمة مضافة للحبوب الموردة، مثل تصنيع الدقيق والمكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية، إلى جانب مشروعات تصنيع الزيوت والأعلاف.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية المتعلقة بزراعة وتخزين وتداول الحبوب، والاستفادة من التجربة الروسية المتقدمة في رقمنة قطاع الحبوب وإدارته اللوجستية، فضلًا عن بحث فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الصوامع ومراكز التجميع والتخزين الاستراتيجي في مصر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الحبوب والغلال، وتنويع مصادر إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في توافر السلع الأساسية.