أمن القليوبية يكشف حيلة سرقة حقيبة من داخل سيارة معطلة بطريق الخانكة

كتب : علاء عمران

01:59 م 21/05/2026

مديرية أمن القليوبية

كشفت أجهزة أمن بالقليوبية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة حقيبته من داخل سيارته عقب تعطلها أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المحافظة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغًا من القائم على النشر، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، يفيد بتعطل سيارته أثناء القيادة، وأثناء محاولته إصلاح العطل فوجئ باختفاء حقيبته من داخل السيارة وبداخلها بعض متعلقاته.

سرقة بأسلوب المغافلة

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

