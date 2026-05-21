إعلان

القبض على 9 أشخاص لاتهامهم باستغلال 10 أطفال في التسول بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:45 م 21/05/2026

القبض على أشخاص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال وسيدة، من بينهم 6 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

ضبط أطفال في أوضاع خطرة

وأسفرت الحملة عن العثور على 10 أطفال من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في بيع السلع والتسول بشكل إلحاحي في الشوارع.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة واستغلال الأطفال في أنشطة غير قانونية بهدف تحقيق مكاسب مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بدور الرعاية المناسبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصابة استغلال الأطفال تسول الجيزة وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
رياضة محلية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
الداخلية تكشف: شبكة لغسل أموال المخدرات والسلاح بقيمة 390 مليون جنيه
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف: شبكة لغسل أموال المخدرات والسلاح بقيمة 390 مليون جنيه
بايرن ميونخ يحتفل بالدوري الألماني على طريقة جمهور الزمالك
رياضة محلية

بايرن ميونخ يحتفل بالدوري الألماني على طريقة جمهور الزمالك
بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
نصائح طبية

بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
موسم جبر الخواطر.. وليد فراج يعلق على فوز الزمالك وأرسنال بالدوري
رياضة عربية وعالمية

موسم جبر الخواطر.. وليد فراج يعلق على فوز الزمالك وأرسنال بالدوري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير