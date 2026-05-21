واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال وسيدة، من بينهم 6 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

ضبط أطفال في أوضاع خطرة

وأسفرت الحملة عن العثور على 10 أطفال من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في بيع السلع والتسول بشكل إلحاحي في الشوارع.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة واستغلال الأطفال في أنشطة غير قانونية بهدف تحقيق مكاسب مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بدور الرعاية المناسبة.