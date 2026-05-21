"غريب" يطلب طلاق زوجته: "عايزة تسوق ماكينة صيني"

كتب : محمود الشوربجي

03:23 م 21/05/2026

محكمة الأسرة

أقام "غريب. م"، 38 عامًا، عامل، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية بعد 5 سنوات من الزواج، مؤكدًا أن الخلافات بينه وبين زوجته وصلت إلى طريق مسدود بسبب سيطرتها على جميع قرارات الأسرة.

وقال الزوج إن الحياة بينهما كانت مستقرة في بداية الزواج، قبل أن تبدأ زوجته في اتخاذ قرارات تخص المنزل والإنفاق والعمل دون الرجوع إليه، ما جعله يشعر بأنه لا يملك أي دور داخل بيته.

تفاصيل دعوى الطلاق

وأضاف: "في البداية كنت شايفها شخصية قوية، لكن بعد فترة اكتشفت إنها لا تقبل النقاش، وكل حاجة لازم تمشي بطريقتها".

وأشار إلى أن زوجته كانت تسعى للعمل في أكثر من مشروع، موضحًا أنها طلبت منه مؤخرًا شراء "ماكينة صيني" للعمل عليها في الشارع وبيع المشروبات، وهو ما تسبب في خلافات حادة بينهما بعدما رفض الفكرة.

وأكد الزوج أن الخلافات امتدت إلى طريقة التعامل داخل المنزل، لافتًا إلى أنها كانت تتعامل معه بعصبية وتقلل من قراراته أمام الأسرة، ما تسبب في توتر دائم بينهما.

وأوضح أنه لجأ لمحكمة الأسرة بعد فشل محاولات الصلح، حيث أقام دعوى طلاق للضرر حملت رقم 372 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى الآن.

دعوى الطلاق محكمة الأسرة التجمع الخامس

