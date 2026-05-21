ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"

كشف ممدوح عباس تفاصيل استضافته للاعب محمد شحاتة عقب وفاة والده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في إمكانات لاعب وسط نادي الزمالك ومستقبله داخل القلعة البيضاء.

تصريحات ممدوح عباس

وقال عباس، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه حرص على استقبال محمد شحاتة في منزله والحديث معه بشكل شخصي، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بأخلاق مميزة ويُعد إضافة مهمة للفريق الأبيض.

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق: "جلست معه لفترة، وهذا اللاعب مكسب كبير لنادي الزمالك، وأعتقد أن روح والده ارتاحت.. الحمد لله روح والده ارتاحت، وأقول له للمرة الثانية والثالثة والرابعة: أنت قائد الزمالك القادم بإذن الله، فهو شاب رائع ويملك شخصية مميزة".

محمد شحاتة يعاني من أزمات

وكان محمد شحاتة قد مر بفترة إنسانية صعبة بعد وفاة والده أثناء تواجده مع بعثة الزمالك في الجزائر استعدادًا لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يتمكن من حضور مراسم الجنازة بسبب ظروف الطيران.

وعاش اللاعب ضغوطًا كبيرة خلال تلك المرحلة، قبل أن يواصل مسيرته مع الزمالك ويشارك في مشوار الفريق خلال الموسم الجاري، الذي تُوج في نهايته بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي.

