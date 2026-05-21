الدوري السعودي

النصر

21:00

ضمك

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

زد

الدوري السعودي

الاتحاد

21:00

القادسية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"

كتب : محمد خيري

01:26 م 21/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 9 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 9 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 9 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 9 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 9 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 9 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 9 صورة
    محمد شحاتة

كشف ممدوح عباس تفاصيل استضافته للاعب محمد شحاتة عقب وفاة والده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في إمكانات لاعب وسط نادي الزمالك ومستقبله داخل القلعة البيضاء.

تصريحات ممدوح عباس

وقال عباس، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه حرص على استقبال محمد شحاتة في منزله والحديث معه بشكل شخصي، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بأخلاق مميزة ويُعد إضافة مهمة للفريق الأبيض.

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق: "جلست معه لفترة، وهذا اللاعب مكسب كبير لنادي الزمالك، وأعتقد أن روح والده ارتاحت.. الحمد لله روح والده ارتاحت، وأقول له للمرة الثانية والثالثة والرابعة: أنت قائد الزمالك القادم بإذن الله، فهو شاب رائع ويملك شخصية مميزة".

محمد شحاتة يعاني من أزمات

وكان محمد شحاتة قد مر بفترة إنسانية صعبة بعد وفاة والده أثناء تواجده مع بعثة الزمالك في الجزائر استعدادًا لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يتمكن من حضور مراسم الجنازة بسبب ظروف الطيران.

وعاش اللاعب ضغوطًا كبيرة خلال تلك المرحلة، قبل أن يواصل مسيرته مع الزمالك ويشارك في مشوار الفريق خلال الموسم الجاري، الذي تُوج في نهايته بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي.

ممدوح عباس الزمالك محمد شحاتة

بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
نصائح طبية

بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
رياضة محلية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
ما الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح
أخبار مصر

ما الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح
"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو آية شعيب ومُدرس الشرقية
حوادث وقضايا

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو آية شعيب ومُدرس الشرقية
التعليم تحسم الجدل حول تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
مدارس

التعليم تحسم الجدل حول تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

