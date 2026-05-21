إعلان

بسبب لهو الأطفال.. سيدة تستغيث عبر فيس بوك بعد تحطم زجاج سيارتها بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:43 م 21/05/2026 تعديل في 02:43 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله سيدة من قيام بعض الصبية بإلقاء الحجارة أثناء لهوهم بجوار سيارتها، ما أسفر عن حدوث تلفيات بزجاج السيارة بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن القائمة على النشر ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبسؤالها قررت تضررها من أحد الأطفال لقيامه بإلقاء حجر على سيارتها، ما تسبب في كسر الزجاج الأمامي أثناء توقفها بأحد الشوارع.

ضبط طفل وراء الواقعة

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم بذات العنوان.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو أثناء لعبه مع أصدقائه في الشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة الزيتون إلقاء حجارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
نصائح طبية

بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
مختار جمعة يرد على سعد الهلالي: التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا
أخبار مصر

مختار جمعة يرد على سعد الهلالي: التضحية بالطيور لا تجوز شرعًا
حارس الصحراء الصامت.. قصة مدينة طينية عجيبة جمعت بين الفراعنة والعثمانيين
أخبار المحافظات

حارس الصحراء الصامت.. قصة مدينة طينية عجيبة جمعت بين الفراعنة والعثمانيين
ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
رياضة محلية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير