كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله سيدة من قيام بعض الصبية بإلقاء الحجارة أثناء لهوهم بجوار سيارتها، ما أسفر عن حدوث تلفيات بزجاج السيارة بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن القائمة على النشر ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبسؤالها قررت تضررها من أحد الأطفال لقيامه بإلقاء حجر على سيارتها، ما تسبب في كسر الزجاج الأمامي أثناء توقفها بأحد الشوارع.

ضبط طفل وراء الواقعة

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم بذات العنوان.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو أثناء لعبه مع أصدقائه في الشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.