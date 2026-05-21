كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام آخر بأعمال بلطجة وترويع للأهالي داخل نطاق محافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أن القائم على النشر عامل مقيم بالإسكندرية، وبسؤاله قرر تضرره من جاره، وهو عاطل له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب بشكل متكرر وممارسة أعمال بلطجة داخل المنطقة.

نشر صور بسلاح أبيض يثير الجدل

كما أشار إلى قيام المشكو في حقه بنشر صور شخصية له وهو يحمل سلاحًا أبيض بهدف تهديده وترويع أهالي المنطقة، إلى جانب وجود حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة عام في قضية ضرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض الظاهر في الصور.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

