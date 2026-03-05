كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية وقيام أحدهم بالتحرش بسيدة حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية، في واقعة أثارت استياءً واسعاً.

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية بادرت بتحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها "طالبة" مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبسؤالها قررت تضررها من قيام 4 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بالتحرش بها حال سيرها بدائرة المركز.

اعترافات المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة "بدون تراخيص"، كما تم إلقاء القبض على الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والمضايقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.