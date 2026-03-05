إعلان

هربا من اللجنة فسقطا في قبضة الأمن.. كواليس فيديو "توك توك" الشرقية المثير

كتب : علاء عمران

02:00 م 05/03/2026

المتهمان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي مركبتي "توك توك" بعبور الحاجز الأسمنتي بمنتصف الطريق للسير بالاتجاه المقابل بأحد الأنفاق بمحافظة الشرقية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر، في واقعة أثارت استياءً كبيراً.
وبالفحص والتحري الدقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط المركبتين الظاهرتين بمقطع الفيديو، حيث تبين أنهما "بدون لوحات معدنية"، كما تم ضبط قائديهما (مقيمان بالشرقية).
هروب متهور
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بعبورهما الحاجز الأسمنتي للسير في الاتجاه المعاكس خشية ضبطهما عقب مشاهدتهما لإحدى اللجان المرورية التي كانت تتواجد بالطريق، محاولين الإفلات من العقاب القانوني بأسلوب عرض حياة المارة للخطر.
عقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على مركبتي "التوك توك"، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الشرقية توك توك مخالفات مرورية الأمن العام

