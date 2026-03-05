كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية متهورة بأحد الطرق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر، في واقعة أثارت استياءً كبيراً.

وبالفحص والتحري الدقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما، حيث تبين أنهما (سائقان "أحدهما لا يحمل رخصة قيادة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف اللهو والاستعراض.

وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

