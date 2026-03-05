إعلان

كواليس فيديو خناقة عقار القليوبية: خلافات جيرة قديمة بين "أصحاب سوابق"

كتب : محمد الصاوي

01:31 ص 05/03/2026

تفاصيل القبض على طرفي مشاجرة داخل عقار بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد العقارات بمحافظة القليوبية.


تفاصيل الفحص

وبالفحص والتحري، تبين للأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية بخصوص هذه الواقعة في وقت سابق، إلا أن التحقيقات توصلت إلى أن المشاجرة وقعت بتاريخ 25 يناير الماضي في دائرة مركز شرطة قليوب.

أطراف المشاجرة

وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين؛ الطرف الأول: يضم إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ونجلها، أما الطرف الثاني: فيضم أحد الأشخاص "متواجد حالياً خارج البلاد" وزوجته "لهما معلومات جنائية" وابنتيهما، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب.

خلافات جيرة

وأشارت التحريات إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات قديمة تتعلق بالجيرة، حيث تبادل الطرفان التعدي بالضرب على بعضهما البعض دون وقوع أي إصابات جسدية تذكر.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



