ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، مصنعاً غير مرخص لتعبئة المياه الطبيعية بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية جمهور المستهلكين من السلع المجهولة التي تهدد الصحة العامة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي حملة استهدفت المصنع الكائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين إدارته دون ترخيص، وقيامه بتعبئة مياه مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مياه مجهولة

وأسفرت الحملة عن ضبط 600 ألف عبوة مياه طبيعية "منتج نهائي" مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات تجارية مقلدة، بالإضافة إلى 20 طن مياه صنبور معبأة داخل خزان يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن قرابة مليون قطعة من مستلزمات التعبئة ومليون ملصق مقلد.

كما نجح رجال الأمن في التحفظ على أربع ماكينات تعبئة وتغليف وعدد من مواتير المياه المستخدمة في عملية الإنتاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.