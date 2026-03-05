إعلان

الداخلية تُحبط محاولة إغراق الأسواق بمياه مجهولة وتصادر مليون ملصق مقلد

كتب : علاء عمران

01:30 م 05/03/2026

مياه مجهولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، مصنعاً غير مرخص لتعبئة المياه الطبيعية بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية جمهور المستهلكين من السلع المجهولة التي تهدد الصحة العامة.
وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي حملة استهدفت المصنع الكائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين إدارته دون ترخيص، وقيامه بتعبئة مياه مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مياه مجهولة
وأسفرت الحملة عن ضبط 600 ألف عبوة مياه طبيعية "منتج نهائي" مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات تجارية مقلدة، بالإضافة إلى 20 طن مياه صنبور معبأة داخل خزان يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن قرابة مليون قطعة من مستلزمات التعبئة ومليون ملصق مقلد.
كما نجح رجال الأمن في التحفظ على أربع ماكينات تعبئة وتغليف وعدد من مواتير المياه المستخدمة في عملية الإنتاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية القليوبية الغش التجاري شرطة التموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة
أخبار مصر

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة
موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
أخبار السيارات

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا
شئون عربية و دولية

بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا
مرافعة تاريخية من زكي ضد شهاب الصفطاوي في عين سحرية.. والجمهور: فكرنا بـ"ضد
دراما و تليفزيون

مرافعة تاريخية من زكي ضد شهاب الصفطاوي في عين سحرية.. والجمهور: فكرنا بـ"ضد
بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
مصراوي ستوري

بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور