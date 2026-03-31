"العدل" تعدل مسميات واختصاصات مأموري الضبط القضائي بالتموين | مستند

كتب : أحمد أبو النجا

10:09 ص 31/03/2026 تعديل في 10:19 ص
    "العدل" تعدل مسميات واختصاصات مأموري الضبط القضائي بالتموين
    "العدل" تعدل مسميات واختصاصات مأموري الضبط القضائي بالتموين
    "العدل" تعدل مسميات واختصاصات مأموري الضبط القضائي بالتموين

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، قرار وزارة العدل رقم 1073 لسنة 2026، بشأن تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في العدد رقم 71 الصادر بتاريخ 31 مارس 2026.

ونص القرار على تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم المرتبطة بقانون شؤون التموين وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

قرار جديد بشأن الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التموين

كما تضمن القرار تعديل المسميات الوظيفية لبعض مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون الوزن والقياس والكيل.

تعديل نطاق عمل مأموري الضبط القضائي ومنح الصفة لموظف بالفيوم

ونصت المادة الثالثة على منح أحد العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم صفة مأمور الضبط القضائي، في نطاق اختصاصه، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المادة الرابعة أن صفة الضبطية القضائية الممنوحة تسري حتى 30 نوفمبر 2027.

