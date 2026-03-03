إعلان

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 1297 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كتب : علاء عمران

12:46 م 03/03/2026

ارتداء الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1297 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

تفاصيل ضبط 1297 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الإلتزام بإرتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنباً للمسائلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

