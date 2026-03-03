إعلان

الداخلية تضبط 255 قضية مخدرات و59 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:42 م 03/03/2026

حملة أمنية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 255 قضية مخدرات شملت 296 متهمًا وكميات متنوعة من الحشيش والهيدرو والهيروين والبانجو والآيس وغيرها، بالإضافة إلى 13,434 قرص مخدر، خلال 24 ساعة.

كما تم ضبط 59 قطعة سلاح ناري و207 قطع سلاح أبيض بحوزة 54 متهمًا، إلى جانب تنفيذ 64044 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت جناية وحبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات.

وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط 6 متهمين هاربين، و10 من القائمين بأعمال البلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، فضلاً عن 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 سائقًا تبين إيجابية 9 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات لتعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

