"جابر" يطلب طلاق الشقاق بعد شهرين زواج: "بتتريق عليا قدام صحابها"

أقام "جابر.ع" 34 عامًا، دعوى طلاق للشقاق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية بزوجته، وذلك بعد مرور شهرين فقط على زواجهما، مؤكدًا أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة بسبب ما وصفه بالإهانة المستمرة والمعايرة بمرض جلدي يعاني منه منذ سنوات وهو البهاق "بتتريق عليا قدام صحابها".

وقال الزوج، في تفاصيل دعواه، إنه أقدم على الزواج بعد فترة تعارف قصيرة، موضحًا أنه كان صريحًا منذ البداية مع زوجته بشأن إصابته بالبهاق، مؤكدًا أن المرض لا يؤثر على حالته الصحية أو قدرته على العمل وممارسة حياته بصورة طبيعية، مضيفًا أنها أبدت تفهمًا وقبولًا كاملين قبل إتمام الزواج.

تفاصيل دعوى طلاق للشقاق بسبب مرض البهاق

وأوضح "جابر" أنه عقب الانتقال إلى منزل الزوجية تبدلت معاملة زوجته تدريجيًا، حيث بدأت – بحسب قوله – في توجيه عبارات جارحة تتعلق بمرضه، خاصة أثناء الخلافات اليومية، ما تسبب له في أذى نفسي بالغ وشعور دائم بالإهانة داخل منزله.

وأشار إلى أن زوجته كانت تتعمد السخرية من مظهره أمام بعض المقربين، وتستخدم إصابته بالبهاق وسيلة للضغط عليه خلال المناقشات، الأمر الذي أفقده ثقته بنفسه وجعله غير قادر على الاستمرار في علاقة تقوم – على حد وصفه – على التقليل من شأنه.

وأكد الزوج أنه حاول احتواء الخلافات أكثر من مرة، وسعى إلى إنهاء المشكلات وديًا حفاظًا على استمرار الزواج، خاصة لقصر مدة العلاقة، إلا أن محاولاته – بحسب روايته – لم تلق استجابة، بل ازدادت حدة التوتر بينهما وتحولت الحياة الزوجية إلى مشاحنات مستمرة.

وأضاف أن ما تعرض له يمثل ضررًا نفسيًا ومعنويًا يستحيل معه دوام العشرة، مشددًا على أن الزواج يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والدعم النفسي، لا على المعايرة بظروف صحية خارجة عن الإرادة.

واختتم الزوج حديثه بأنه لجأ إلى القضاء بعدما فقد الأمل في إصلاح العلاقة أو الوصول إلى طلاق ودي، في ظل استمرار الخلافات وغياب التفاهم، مشيرًا إلى أن استمرار الحياة الزوجية في تلك الأجواء أصبح مرهقًا له نفسيًا.

وحملت الدعوى رقم 238 لسنة 2025، وما تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

