كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأطفال بالجلوس على مرتبة خارج شباك أحد الطوابق المرتفعة بأحد العقارات بالإسكندرية مما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه بالفحص أمكن تحديد و ضبط والدة الأطفال الثلاثة الظاهرين بمقطع الفيديو أعمارهم " 3- 6 - 8 " سنوات (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل) وبسؤالها أقرت بقيام أنجالها المذكورين بمغافلتها والجلوس بالشباك أعلى أحد مفروشات الشقة سكنها والتي سبق لها القيام بوضعها للتهوية حال انشغالها بشقيقتهم الصغيرة لمرضها.

وأضافت الوزارة؛ كما أمكن تحديد وضبط القائمة على تصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي (مقيمة بعقار مقابل للعقار محل الشكوى ) لعدم إبلاغها الأجهزة الأمنية ، أو اتخاذها أية إجراءات من شأنها تلافى تعرض الأطفال للخطر واكتفائها بتصوير الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.