إعلان

صورة غامضة على حساب البيت الأبيض تثير جدلا واسعا.. ماذا يحدث؟

كتب : وكالات

01:04 ص 27/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت صورة غير مفهومة نشرها حساب البيت الأبيض على منصة "إكس" الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت الصورة، التي نُشرت بتاريخ 26 مارس 2026، أكثر من 12 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى 12 ألف إعادة نشر و10 آلاف إعجاب.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر حساب البيت الأبيض، مقطعا قصيرا مدته نحو أربع ثواني لم يسمع فيه سوى صوت يرجح أنها المتحدث باسم البيت الأبيض كاولين ليفت تقول سيطلق بعد قليل.

HEW2-kTWkAAaH8l

هل ضغط ترامب على الزر النووي؟

ومن جانبها قالت قناة "cnbc" الأمريكية، أن البعض فسر الصورة بأنها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يضغط على "الزر النووي".

واستند القناة الأمريكية إلى مقطع الفيديو الذي نشر وتم حذفه لاحقًا، والذي يظهر حذاء امرأة مع قولها: "سيتم إطلاقه قريباً، أليس كذلك؟" ليرد رجل: "نعم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات
أخبار مصر

النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان
شئون عربية و دولية

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
أخبار مصر

4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
إيران تحذر من أن الفنادق التي تستضيف القوات الأمريكية قد تكون أهدافاً "مشروعة"
شئون عربية و دولية

إيران تحذر من أن الفنادق التي تستضيف القوات الأمريكية قد تكون أهدافاً "مشروعة"
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار مصر

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة