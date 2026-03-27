أثارت صورة غير مفهومة نشرها حساب البيت الأبيض على منصة "إكس" الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت الصورة، التي نُشرت بتاريخ 26 مارس 2026، أكثر من 12 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى 12 ألف إعادة نشر و10 آلاف إعجاب.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، نشر حساب البيت الأبيض، مقطعا قصيرا مدته نحو أربع ثواني لم يسمع فيه سوى صوت يرجح أنها المتحدث باسم البيت الأبيض كاولين ليفت تقول سيطلق بعد قليل.

هل ضغط ترامب على الزر النووي؟

ومن جانبها قالت قناة "cnbc" الأمريكية، أن البعض فسر الصورة بأنها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يضغط على "الزر النووي".

واستند القناة الأمريكية إلى مقطع الفيديو الذي نشر وتم حذفه لاحقًا، والذي يظهر حذاء امرأة مع قولها: "سيتم إطلاقه قريباً، أليس كذلك؟" ليرد رجل: "نعم".