تستعد إسبانيا لتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإضافة مدينتين جديدتين ضمن استعدادات كأس العالم 2030، بعد انسحاب مدينتي مالاجا ولا كورونا لأسباب لوجستية.



كواليس طلب الاتحاد الإسباني لمونديال 2030



ويتجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم "RFEF" رسمياً لطلب إدراج ملعبي نوو ميستايا في فالنسيا وبالايدوس في فيجو، إذ سيحل ملعب نوو ميستايا الجديد بعد توقفه نحو 16 عاماً منذ بداية أعمال البناء عام 2007 واستئنافها في يناير 2025، مع اقتراب الانتهاء من المدرجات على شكل بتلات.



أما ملعب بالايدوس فهو يعتمد على التحديث الأخير للملعب الذي اكتمل قبل ثلاث سنوات لضمان جاهزيته لاستضافة مباريات كأس العالم 2030.



وأعرب رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان عن دعمه الشفهي للملعبين، إذ من المتوقع تقديم الطلب كتابياً إلى فيفا الذي سيقرر الموافقة أو الرفض، على أن يعلن القرار النهائي في سبتمبر المقبل بعد مونديال 2026 في أمريكا الشمالية.



وأوضح لوزان أن المباراة النهائية لمونديال 2030 ستقام في إسبانيا، رغم رغبة المغرب في استضافة النهائي على ملعب جراند ستاد الحسن الثاني في الدار البيضاء بسعة قياسية تبلغ 115 ألف متفرج دون الإفصاح عن الملعب النهائي بين سانتياغو برنابيو ونوي كامب.

سبب انسحاب المدن الإسبانية



وكانت مدينة مالاجا انسحبت في يوليو الماضي بسبب صعوبات تتعلق بتجديد ملعب لا روساليدا ولا كورونا في مارس الجاري، إذ يشهد ملعب ريازور تحديثات كبرى.



تفاصيل مونديال 2030

ومن المقرر أن تقام نسخة 2030 في كلاً من المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما ستقام أول ثلاث مباريات في كلاً من الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.



على أن تكون هذه النسخة أول نسخة ينظَم فيها كأس العالم في ثلاث قارات وفي ست دول.

