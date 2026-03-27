لا عواصف ترابية.. الأرصاد تعلن انتهاء التقلبات الجوية

كتب : حسن مرسي

12:38 ص 27/03/2026

مصراوي يرصد تحسن الأجواء

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتلاشي السحب على معظم المحافظات، باستثناء بعض السحب البسيطة على محافظة سيناء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إن السحب تلاشت في باقي المحافظات، وانعدمت فرص سقوط الأمطار، مع بدء التحسن في الأحوال الجوية، وهدوء سرعات الرياح، وتحسن الرؤية الأفقية، وعودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد أن المنخفض الجوي الذي أثر على مصر بدأ في الانحسار، ويتجه حاليًا إلى بلاد الشام، حيث سيؤثر عليها لفترة قصيرة، ثم يبدأ في الانقشاع والتلاشي.

وأكدت أن الأحوال الجوية استقرت تمامًا على جميع المحافظات، مع تحسن ملحوظ في الرؤية الأفقية وانخفاض سرعات الرياح.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن هناك ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة، خاصة يوم السبت المقبل، حيث تصل إلى 24 و25 درجة مئوية على القاهرة، مع عودة الرياح المحملة بالأتربة والرمال يوم السبت.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار يومي السبت والأحد على مناطق من شمال البلاد، لكنها أمطار عادية معتادة في مثل هذا الوقت من العام، ولا تثير القلق.

وتطرقت إلى ظاهرة العواصف الترابية التي رُصدت هذا العام بشكل غير مسبوق، موضحة أنها كانت نادرة خلال السنوات الأربع الماضية حتى في فصل الربيع.

وأشارت إلى أنه قبل بداية الربيع هذا العام ظهرت عواصف ترابية، وهو ما قد يتكرر خلال فصل الربيع، لكنها طمأنت المواطنين بأن الأتربة المثارة يوم السبت عادية، ولا توجد عواصف ترابية.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، أن الأتربة المثارة يوم السبت ستؤدي فقط إلى انخفاض طفيف في الرؤية، وليس هناك أي عواصف ترابية قوية مثل التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.

ونصحت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الرسمية للحصول على معلومات دقيقة عن تطورات الطقس، خاصة مع تقلبات الربيع المعتادة.

