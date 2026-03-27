إعلان

بعد الزيادة.. قائمة أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة العادية "تحيا مصر"

كتب : محمد نصار

01:00 ص 27/03/2026 تعديل في 01:04 ص

قطارات السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت وزارة النقل، زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، بالنسبة للخطوط الطويلة والقصيرة، بداية من اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026.

وبحسب بيان الوزارة، تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%.

كما أوضحت وزارة النقل في بيانها أن أسباب هذا التحريك في سعر تذاكر القطارات يرجع إلى ضرورة توفير مصاريف التشغيل حيث تواجه السكك الحديدية تحديات مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة.

وبينت الوزارة، أن من بين الأسباب الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، وما يتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطارات السكة الحديد تذاكر القطارات تذاكر تحيا مصر قطارات تحيا مصر السكة الحديد تذاكر الدرجة الثالثة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
أخبار مصر

مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
أخبار مصر

4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
اقتصاد

تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة