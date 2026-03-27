قررت وزارة النقل، زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، بالنسبة للخطوط الطويلة والقصيرة، بداية من اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026.

وبحسب بيان الوزارة، تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%.

كما أوضحت وزارة النقل في بيانها أن أسباب هذا التحريك في سعر تذاكر القطارات يرجع إلى ضرورة توفير مصاريف التشغيل حيث تواجه السكك الحديدية تحديات مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة.

وبينت الوزارة، أن من بين الأسباب الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، وما يتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية.