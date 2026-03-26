"بيبيع مخدرات تحت بيتي".. إجراء عاجل من الداخلية بشأن فيديو "ديلر" في المطرية

كتب : محمد الصاوي

10:52 م 26/03/2026 تعديل في 11:04 م
    المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه بالفحص أمكن تحديد القائم بنشر مقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وأفاد بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بترويج المواد المخدرة أمام العقار محل سكنه .

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل ، مقيم بذات الدائرة) وبحوزته (كمية من مخدر الأيس – كمية من مخدر البودر)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المواد المخدرة المطرية فيديو بيع مخدرات

