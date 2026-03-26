القبض على صانعة محتوى نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء

كتب : علاء عمران

05:05 م 26/03/2026

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بالجيزة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها "هاتفان محمولان"، بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

