قررت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مد فترة التقدم لبرنامج RESPECT في دورته الثالثة لعام 2026 حتى 31 مارس 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين للتقدم بمقترحاتهم البحثية.

ويُعد برنامج RESPECT إحدى آليات دعم كبار العلماء المصريين الحاصلين على جوائز دولية أو حكومية (تشجيع أو امتياز) أو زمالات بحثية مرموقة من مؤسسات عالمية مثل Alexander von Humboldt Foundation وUNESCO وICGEB وFulbright Program وDAAD، وذلك لتنفيذ مشروعات بحثية متقدمة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، مع إتاحة الفرصة لمشاركة الباحثين الشباب (باحثي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه) ضمن فرق العمل البحثية.

وفيما يلي المجالات المستهدفة:

الصحة والدواء

الزراعة والغذاء

الطاقة والمياه والبيئة

تعميق التصنيع المحلي

الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الثقافة والعلوم والآداب

وتبلغ قيمة التمويل دعم البرنامج للمشروعات البحثية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه لمدة عامين، علمًا بأن آخر موعد للتقديم بعد التمديد: 31 مارس 2026.

