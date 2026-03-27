رابط ومجالات الحصول على تمويل 3 ملايين جنيه للباحثين بالجامعات

كتب : عمر صبري

01:39 ص 27/03/2026

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

قررت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مد فترة التقدم لبرنامج RESPECT في دورته الثالثة لعام 2026 حتى 31 مارس 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين للتقدم بمقترحاتهم البحثية.

ويُعد برنامج RESPECT إحدى آليات دعم كبار العلماء المصريين الحاصلين على جوائز دولية أو حكومية (تشجيع أو امتياز) أو زمالات بحثية مرموقة من مؤسسات عالمية مثل Alexander von Humboldt Foundation وUNESCO وICGEB وFulbright Program وDAAD، وذلك لتنفيذ مشروعات بحثية متقدمة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، مع إتاحة الفرصة لمشاركة الباحثين الشباب (باحثي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه) ضمن فرق العمل البحثية.

وفيما يلي المجالات المستهدفة:

الصحة والدواء

الزراعة والغذاء

الطاقة والمياه والبيئة

تعميق التصنيع المحلي

الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الثقافة والعلوم والآداب

وتبلغ قيمة التمويل دعم البرنامج للمشروعات البحثية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه لمدة عامين، علمًا بأن آخر موعد للتقديم بعد التمديد: 31 مارس 2026.

للتقديم إلكترونيًا من خلال الرابط، اضغط هنا:

وللاستفسارات اضغط هنا:

اقرأ أيضًا:

إلزام الوزارات والمحافظات بشهادات مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة

3.8 تريليون جنيه.. اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

برنامج علمي أكاديمية البحث العلمي منح الجامعات منح الباحثين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

فيديو قد يعجبك



تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
اقتصاد

تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
إيران تحذر من أن الفنادق التي تستضيف القوات الأمريكية قد تكون أهدافاً "مشروعة"
شئون عربية و دولية

إيران تحذر من أن الفنادق التي تستضيف القوات الأمريكية قد تكون أهدافاً "مشروعة"
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان
شئون عربية و دولية

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
رياضة محلية

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026