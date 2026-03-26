كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من بعض أقاربها لقيامهم بالتعدي عليها ووالدتها وشقيقتها بالضرب وتهديد والدها بإلحاق الأذى بهم بالمنوفية.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس؛ بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ الجاري تبلغ لقسم شرطة سرس الليان من شقيقة الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (عمها، زوجته) لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول الميراث، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح.

وأضافت الوزارة في بيانها؛ بسؤال القائمة على النشر قررت بتضررها من (عميها " أحدهما متواجد خارج البلاد حالياً" ، زوجتيهما – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بمعاودة التعدي عليها وشقيقتها بالسب والضرب ومنعهما من دخول شقتهما لإجبارهما على التنازل عن الشقة، وأمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أنكروا ما سبق، وعللوا ذلك لخلافات بينهم والشاكية وشقيقتها حول الميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.