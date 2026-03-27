مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات

كتب : محمد نصار

12:01 ص 27/03/2026

اشتراكات ركوب مترو الأنفاق

قال مصدر بمترو الأنفاق، إن أسعار الاشتراكات ستتأثر بالزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو التي يبدأ تطبيقها مع بدء يوم الجمعة 27 مارس 2026.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه سيتم إعلان التفاصيل كاملة خلال ساعات، بالنسبة لجميع الفئات الخاصة بالاشتراكات.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد

أعلنت وزارة النقل، زيادة أسعار بعض فئات تذاكر مترو الأنفاق وثبات بعضها، من صباح الجمعة 27 مارس 2026، كالتالي:

1- التذكرة حتى 9 محطات: 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.
2- التذكرة حتى 16 محطة: 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
3- التذكرة حتى 23 محطة: كما هي بقيمة 15 جنيهًا.
4- التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة: كما هي بقيمة 20 جنيهًا.

