أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة ستشهد تحسنًا ملحوظًا على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على معظم المناطق، قبل أن يعود باردًا خلال ساعات الليل.

تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة في مصر

أوضحت الهيئة، في بيان، أن البلاد قد تتأثر بتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك في مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار في مصر غدا الجمعة

أضافت "الأرصاد" أن السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، إلى جانب نشاط متقطع للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد وسيناء، قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع توقعات بتراجع حدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: الصغرى 11 درجة – العظمى 18 درجة

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

6 أكتوبر: الصغرى 10 درجات – العظمى 19 درجة

بنها: الصغرى 11 درجة – العظمى 18 درجة

دمنهور: الصغرى 11 درجة – العظمى 17 درجة

وادي النطرون: الصغرى 12 درجة – العظمى 18 درجة

كفر الشيخ: الصغرى 10 درجات – العظمى 17 درجة

بلطيم: الصغرى 10 درجات – العظمى 16 درجة

المنصورة: الصغرى 11 درجة – العظمى 17 درجة

الزقازيق: الصغرى 11 درجة – العظمى 18 درجة

شبين الكوم: الصغرى 10 درجات – العظمى 17 درجة

طنطا: الصغرى 10 درجات – العظمى 16 درجة

دمياط: الصغرى 12 درجة – العظمى 17 درجة

بورسعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 18 درجة

الإسكندرية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

العلمين: الصغرى 11 درجة – العظمى 18 درجة

مطروح: الصغرى 12 درجة – العظمى 17 درجة

السلوم: الصغرى 11 درجة – العظمى 18 درجة

سيوة: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

الإسماعيلية: الصغرى 13 درجة – العظمى 20 درجة

السويس: الصغرى 13 درجة – العظمى 18 درجة

العريش: الصغرى 12 درجة – العظمى 17 درجة

رفح: الصغرى 11 درجة – العظمى 16 درجة

رأس سدر: الصغرى 13 درجة – العظمى 19 درجة

نخل: الصغرى 11 درجة – العظمى 17 درجة

كاترين: الصغرى 2 درجة – العظمى 8 درجات

الطور: الصغرى 11 درجة – العظمى 18 درجة

طابا: الصغرى 12 درجة – العظمى 16 درجة

شرم الشيخ: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

الغردقة: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

رأس غارب: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

سفاجا: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة

مرسى علم: الصغرى 14 درجة – العظمى 24 درجة

شلاتين: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

حلايب: الصغرى 16 درجة – العظمى 24 درجة

أبو رماد: الصغرى 15 درجة – العظمى 25 درجة

مرسى حميرة: الصغرى 17 درجة – العظمى 25 درجة

أبرق: الصغرى 16 درجة – العظمى 26 درجة

جبل علبة: الصغرى 17 درجة – العظمى 25 درجة

رأس حدربة: الصغرى 19 درجة – العظمى 26 درجة

الفيوم: الصغرى 11 درجة – العظمى 18 درجة

بني سويف: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

المنيا: الصغرى 10 درجة – العظمى 20 درجة

أسيوط: الصغرى 9 درجات – العظمى 20 درجة

سوهاج: الصغرى 10 درجة – العظمى 21 درجة

قنا: الصغرى 10 درجة – العظمى 21 درجة

الأقصر: الصغرى 11 درجة – العظمى 23 درجة

أسوان: الصغرى 12 درجة – العظمى 24 درجة

الوادي الجديد: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

أبو سمبل: الصغرى 13 درجة – العظمى 25 درجة

اقرأ أيضًا:

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط للرياح

محافظ الدقهلية يقود غرفة عمليات "الطوارئ" لمواجهة الأمطار