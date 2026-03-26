قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة

قررت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، تأجيل نظر استئناف المحامي علي أيوب على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه طلب أجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، بسبب عدم تنفيذ طلباته.

وكانت محكمة جنح حدائق القبة، عاقبت المحامي على أيوب بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وباشرت النيابة العامةالتحقيقات وأحالت المحامي إلى المحاكمة مخلى سبيله.

