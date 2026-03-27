أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، أن وزيري الكهرباء والاتصالات يبحثان آليات دمج وتطوير صناعة مراكز البيانات، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا وبناء اقتصاد رقمي قوي.

وأضاف مساعد وزير الاتصالات، أنه لا يمكن لأي دولة استخدام الذكاء الاصطناعي دون بنية تحتية قوية تمكّنها من الاستخدام الصحيح لهذه الخدمات التكنولوجية.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات يمثل حجر الزاوية في أي خطة للتحول الرقمي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وتابع المهندس محمود بدوي، أن التوسع في الاستثمارات الخاصة بالتحول الرقمي سيكون من أهم مقومات زيادة الناتج القومي، وبالتالي الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأكد مساعد وزير الاتصالات، أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى صناعات مغذية في مرحلة البناء، وبالتالي يتم استغلال الكوادر البشرية المصرية ذات الخبرة العملية.

وأوضح أن مصر تمتلك كوادر بشرية متميزة في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات، وهي ثروة حقيقية يمكن الاستفادة منها في بناء الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات العالمية.

