الاتصالات: تعاون مع الكهرباء لتعزيز صناعة مراكز البيانات وجذب الاستثمارات

كتب : حسن مرسي

01:08 ص 27/03/2026

المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التح

أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، أن وزيري الكهرباء والاتصالات يبحثان آليات دمج وتطوير صناعة مراكز البيانات، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا وبناء اقتصاد رقمي قوي.

وأضاف مساعد وزير الاتصالات، أنه لا يمكن لأي دولة استخدام الذكاء الاصطناعي دون بنية تحتية قوية تمكّنها من الاستخدام الصحيح لهذه الخدمات التكنولوجية.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات يمثل حجر الزاوية في أي خطة للتحول الرقمي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وتابع المهندس محمود بدوي، أن التوسع في الاستثمارات الخاصة بالتحول الرقمي سيكون من أهم مقومات زيادة الناتج القومي، وبالتالي الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأكد مساعد وزير الاتصالات، أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى صناعات مغذية في مرحلة البناء، وبالتالي يتم استغلال الكوادر البشرية المصرية ذات الخبرة العملية.

وأوضح أن مصر تمتلك كوادر بشرية متميزة في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات، وهي ثروة حقيقية يمكن الاستفادة منها في بناء الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات العالمية.

اقرأ أيضًا:

بروتوكول بين الاتصالات والأكاديمية العسكرية وصندوق "تحيا مصر" لتنفيذ مبادرة "الرواد"

مذكرة بين "المركزي" والاتصالات لإطلاق "هاكاثون" للذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا

فيديو قد يعجبك



مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

لا عواصف ترابية.. الأرصاد تعلن انتهاء التقلبات الجوية
طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة