نشرة التوك شو| انتهاء التقلبات الجوية.. واستمرار مخاطر أسواق النفط

كتب : حسن مرسي

12:59 ص 27/03/2026

نشرة التوك شو

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

لا عواصف ترابية.. الأرصاد تعلن انتهاء التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتلاشي السحب على معظم المحافظات، باستثناء بعض السحب البسيطة على محافظة سيناء.

أستاذ تمويل: الموازنة الجديدة تحافظ على المستهدفات رغم الظروف الاستثنائية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027 تحافظ على المستهدفات الرئيسية، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

"شردي" عن إشاعة رسو سفينة متجهة لإسرائيل في ميناء أبو قير: محاولة لإثارة البلبلة

علق الإعلامي محمد شردي على بيان وزارة الدولة للإعلام بشأن واقعة رسو سفينة أجنبية بميناء أبو قير، المحملة بالفولاذ والمتجهة إلى إسرائيل، بعد نشر معلومات مغلوطة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خبير اقتصادي: نظام البترودولار يواجه تحولًا تدريجيًا وليس انهيارًا مفاجئًا

أكد الدكتور حسن عبدالفتاح، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة كليفلاند، أن النظام المالي العالمي يمر بمرحلة تغيير تدريجي في بنية نظام البترودولار القائم منذ عقود طويلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين تستورد يوميًا نحو 12 مليون برميل نفط، وتستحوذ وحدها على 80% من صادرات النفط الإيراني حاليًا.

إجراءات وقائية لتجنب المضاعفات الصحية خلال موجة الطقس السيئ

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية ينبغي على المواطنين الالتزام بها لتجنب أي مضاعفات صحية خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

