أشاد المخرج خالد دياب بالفنانة ريهام عبدالغفور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد تعاونهما مؤخرًا في فيلم برشامة المعروض في موسم أفلام عيد الفطر السينمائي.

ماذا قال خالد دياب عن ريهام عبدالغفور ؟

وأعاد خالد نشر إشادة الناقد الكبير محمود عبدالشكور بـ ريهام عبدالغفور بعد مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل حكاية نرجس وفي عيد الفطر بفيلم برشامة.

وعلق خالد "مهما قلت عن الفنانة ريهام عبدالغفور مش هعرف أوفيها حقها. ربنا ألهمها إن التمثيل إنك ماتمثلش وإنك تكون حقيقي، فأصبحت متصدقة في كل أدوارها، ده غير الأدب والالتزام والطاقة الإيجابية، يعني كل ما يتمناه مخرج في ممثل. شكرا ريكو، عمر فيلم برشامة ما كان هايطلع بالشكل اللي ظهر بيه من غيرك".

تعرف على إيرادات فيلم برشامة

كانت دور العرض السينمائي استقبلت فيلم برشامة للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر ضمن أفلام عيد الفطر المبارك، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور والنقاد، كما اقتربت إيراداته في 7 أيام من 90 مليون جنيه.

فيلم برشامة تأليف أحمد الزغبي، شيرين وخالد دياب، إخراج خالد دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، باسم سمرة، حاتم صلاح، فاتن سعيد، عارفة عبدالرسول.

ريهام عبدالغفور تشارك ببطولة مسلسل حكاية نرجس

كانت ريهام عبدالغفور شاركت في النصف الثاني من شهر رمضان 2026، بـ مسلسل حكاية نرجس وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، كما نالت إشادات واسعة. العمل مأخوذ عن أحداث حقيقية، سيناريو وحوار عمار صبري، إخراج سامح علاء ومن بطولة حمزة العيلي، أحمد عزمي، سماح أنور، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

