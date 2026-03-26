4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر

كتب : محمد نصار

11:31 م 26/03/2026

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا بشأن حدوث هزة أرضية شمال شرق الغردقة.

وقال المعهد، في بيان، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الخميس 2026/03/26 هزة أرضية على بعد 31 كم شمال شرق الغردقة.

وأوضح المركز، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلي:

- تاريخ الحدوث: 2026/03/26.
- وقت الحدوث: 10:28:42 مساءً بالتوقيت المحلي.
- القوة: 4.2 درجة على مقياس ريختر.
- خط العرض: 27.51 شمالًا.
- خط الطول: 33.96 شرقًا.
- العمق: 13.26 كم.

وأوضح المعهد، أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

