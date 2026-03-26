4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
كتب : محمد نصار
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر
أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا بشأن حدوث هزة أرضية شمال شرق الغردقة.
وقال المعهد، في بيان، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الخميس 2026/03/26 هزة أرضية على بعد 31 كم شمال شرق الغردقة.
وأوضح المركز، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلي:
- تاريخ الحدوث: 2026/03/26.
- وقت الحدوث: 10:28:42 مساءً بالتوقيت المحلي.
- القوة: 4.2 درجة على مقياس ريختر.
- خط العرض: 27.51 شمالًا.
- خط الطول: 33.96 شرقًا.
- العمق: 13.26 كم.
وأوضح المعهد، أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.