مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح

كتب : مختار صالح

08:50 م 26/03/2026

شهد شاطئ عجيبة غرب مدينة مرسى مطروح اليوم واقعة صادمة، بعدما عثرت الجهات الأمنية على جثة رجل في حالة تحلل متقدمة قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى مرسى مطروح العام استلام الجثة، مشيرة إلى أن المتوفى يُرجح أن يكون في العقد الثالث أو الرابع من العمر، فيما صعّبت حالة التحلل عملية التعرف عليه مبدئيًا.

تحريات أولية تربط الحادث بالغرق

تشير التحريات الأولية إلى احتمال ارتباط الحادث بغرق مراكب الهجرة غير الشرعية في المياه الإقليمية للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنها كثفت جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى هوية الضحية.

نقل الجثة والإجراءات القانونية

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام بواسطة سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

