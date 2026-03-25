واجه أمين شرطة الطقس السيئ بنفسه، حيث سلك بالوعة على الطريق الدائري لضمان انسيابية المرور، وقد أثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في صباح الأربعاء، ومع بداية حالة الطقس السيئ، لم ينتظر أمين الشرطة قدوم سيارات كسح المياه، ولم يقف مكتوف الأيدي، بل تحرك سريعًا لتسليك بالوعة على أحد الطرق لضمان انسيابية حركة المرور وحماية المواطنين من مخاطر تجمع مياه الأمطار.



أمين شرطة يتحدى الطقس السيئ.. فيديو يوثق روح المبادرة



أثناء أداء مهامه المعتادة في تنظيم المرور، لاحظ أمين الشرطة انسداد بالوعة الصرف بمنطقة عمله، فقرر التدخل الفوري رغم صعوبة الظروف الجوية، في مشهد يوضح أن دور الشرطة يتجاوز ضبط القوانين ليشمل حماية المواطنين والتصدي للظروف الطارئة.



شرطي يواجه الأمطار ويضمن انسيابية المرور



وثّق مقطع فيديو مدته 17 ثانية لحظة المبادرة البطولية، حيث ظهر أمين الشرطة مغمورًا بالمياه، يعمل بلا تردد لإنقاذ الطريق من الاختناقات. ونال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بروح المسؤولية والتفاني.



لحظة بطولية.. أمين الشرطة يغمره الماء لإنقاذ الطريق



شهدت البلاد خلال هذا اليوم حالة من الطقس السيئ، حيث تصاعدت الأمطار وتجمعت المياه على الطرق، مما يجعل مثل هذه المبادرات الميدانية ضرورية لضمان سلامة الحركة المرورية وحماية المواطنين.