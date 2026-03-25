استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول الحديث عن الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وضرورة الوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس السيسي في ظل التحديات الحالية، والتي تتطلب من الأحزاب والقوى سياسية تحمل المسؤولية والتعاطي معها.

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب أن المنطقة تمر بظروف خاصة، قائلًا: وحدة الصف المصري أمر مهم وحيوي في مثل هذه الظروف، ونحن كحزب مستقبل وطن نقف خلف القيادة السياسية وندعمها بشكل كامل.

وأشار عبد الجواد إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى عدد من الأمور التنظيمية والإدارية داخل المجلس؛ منها الجلسات العامة واجتماعات اللجان.

وقال رئيس برلمانية مستقبل وطن: مجلس النواب يضع مصلحة المواطن نصب عينيه، وهناك الكثير من التشريعات والأدوات الرقابية التي تصب في صالح المواطن.

وأكد النائب أن اللقاء تطرق إلى ضرورة الحضور المكثف للنواب داخل الجلسات واجتماعات اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم التأكيد على الأعضاء بذلك خلال الفترة المقبلة؛ بما يضمن تفعيل دور المجلس لأقصى درجة ممكنة والقيام بالدور المنوط به.

وأكد النائب أن حزب مستقبل وطن يعي جيدًا متطلبات المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، وسيعمل على تنفيذها تحت قبة البرلمان؛ حتى نصل إلى الهدف المرجو ونقوم بدورنا الرقابي والتشريعي على أكمل وجه؛ بما يضمن مناخ أفضل للاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن أحمد عبد الجواد أن مستقبل وطن سيكون له دور بارز الفترة المقبلة، وتم توجيه نواب الحزب للتقارب مع المواطنين لتقديم حزمة من الخدمات؛ لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

وكشف النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أنه ناقش تنظيم العمل داخل القاعة خلال الجلسات العامة، مع إعطاء الأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية في المناقشات، باعتبار أن كلماتهم تعبر عن رؤية الأحزاب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة إتاحة مشروعات القوانين للأعضاء قبل عرضها على الجلسة العامة بوقت كافٍ، من أجل دراستها بشكل جيد.

وأوضح النائب أن رئيس مجلس النواب أكد أن بابه مفتوح أمام جميع الأعضاء، مع إمكانية التواصل المباشر معه في حال وجود أية شكاوى أو مقترحات؛ لتعزيز كفاءة العمل البرلماني.

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، عقد معه اجتماعًا منفردًا اليوم ضمن سلسلة لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية.

وأوضح وهدان أن الاجتماع استهدف تنسيق العمل تحت قبة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس شدد على أن مكتبه مفتوح للجميع، مشددًا على أنه سيتم فتح قنوات للتواصل مع مختلف الهيئات البرلمانية.

وأكد وهدان أن رئيس المجلس وعد بإتاحة فرصة أكبر للاطلاع على مشروعات القوانين والتشريعات قبل الجلسة العامة بوقت كافٍ.

وأوضح النائب أنه تم التأكيد على أخذ رأي الأحزاب السياسية في الأجندة التشريعية المقبلة والاطلاع على رأي الأحزاب السياسية المختلفة في عدد من الملفات.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن رئيس المجلس طالب الهيئات البرلمانية بتقديم مشروعات قوانين تفيد المجتمع خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، عقد معه اجتماعًا منفردًا اليوم ضمن سلسلة لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية.

وأضاف عصام أن الحوار جاء مثمرًا بهدف تنسيق العمل تحت قبة البرلمان؛ بما يخدم الوطن والمواطن، وكان الحوار حول دور البرلمان خلال الفترة المقبلة وتفعيل الأدوات الرقابية؛ حيث إنه إلى الآن لم يتم تفعيل الاستجوابات، وأيضًا في ما يخص الأدوات الرقابية الأخرى، تم تأكيد ضرورة حضور الوزراء، في الجلسات العامة، وأيضًا في اجتماعات اللجان النوعية، ويكون هناك تمثيل حكومي كبير .

وأضاف رئيس برلمانية المؤتمر أنه تمت المطالبة بضرورة متابعة وزارة الشؤون النيابية للطلبات المقدمة من الأعضاء، وتفعيل التواصل.

وتأتي هذه الاجتماعات مع قرب الموعد الدستوري المحدد لإحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجاري، في موعد أقصاه 31 مارس 2026، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لإعداد وإقرار الموازنة العامة.



ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع الموازنة فور وروده إلى لجنة الخطة والموازنة، لبدء مناقشته بشكل تفصيلي، تمهيدًا لإعداده في صورته النهائية وعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة.