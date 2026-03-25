فيديو يكشف الجريمة.. ضبط المتهم بسرقة هواتف محمولة في الدقهلية

كتب : علاء عمران

01:54 م 25/03/2026

كشف قطاع الأمن بالدقهلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفين محمولين من داخل محل تجاري بدائرة مركز شرطة بلقاس.


ملابسات الفيديو
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس

اعترافات المتهم

وبمواجهته أقر بسرقة الهاتفين من أحد العاملين بالمحل بأسلوب المغافلة، وتم ضبط الهاتفين المستولي عليهما.

الإجراءات القانونية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان أمن المحلات التجارية والشوارع.

