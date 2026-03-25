

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج ملموسة في مكافحة المخدرات والأسلحة والجرائم المتنوعة.

مخدرات وسلاح

وفق بيان للوزارة، تم ضبط 342 قضية مخدرات بإجمالي 384 متهمًا، وتشمل المضبوطات كميات كبيرة من الحشيش، البانجو، الهيدرو، الهيروين، الإستروكس، الآيس، الشابو، البودر، و20686 قرص مخدر. كما تم ضبط 100 قطعة سلاح ناري بحوزة 81 متهمًا، تشمل بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، إضافة إلى 243 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

تنفيذ أحكام

نفذت الحملات 54313 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما شملت ضبط متهمين هاربين وممارسي البلطجة وعدد من الدراجات النارية المخالفة، وفحص سائقي السيارات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت الفحوص عن إيجابية 12 منهم.

استمرار الحملات الأمنية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الخارجين على القانون والحفاظ على الأمن العام في الشوارع.