شهدت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حادثين منفصلين بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

في مدينة 6 أكتوبر، اصطدمت سيارتان نقل على أحد الطرق، ما أدى إلى إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. بينما شهدت منطقة الهرم انقلاب ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، وأصيب 6 أشخاص جرى نقلهم جميعًا للمستشفى، وتم رفع حطام الحوادث بواسطة سيارات الإغاثة.

تحذيرات من الطقس السيئ اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة قوية من عدم الاستقرار تبدأ اليوم، تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية ومصحوبة بالبرد، مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وتمتد الأمطار إلى مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع تحذيرات من تشكّل السيول في سيناء ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب رياح قد تؤثر على مستوى الرؤية، وانخفاض درجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.