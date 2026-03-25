إعلان

بسبب الأمطار.. إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالجيزة | صور

كتب : علاء عمران

11:15 ص 25/03/2026 تعديل في 11:37 ص
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تصادم سيارتين نقل في 6 أكتوبر
  • عرض 3 صورة
    تصادم سيارتين نقل في 6 أكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حادثين منفصلين بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.
في مدينة 6 أكتوبر، اصطدمت سيارتان نقل على أحد الطرق، ما أدى إلى إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. بينما شهدت منطقة الهرم انقلاب ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، وأصيب 6 أشخاص جرى نقلهم جميعًا للمستشفى، وتم رفع حطام الحوادث بواسطة سيارات الإغاثة.

تحذيرات من الطقس السيئ اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة قوية من عدم الاستقرار تبدأ اليوم، تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية ومصحوبة بالبرد، مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وتمتد الأمطار إلى مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع تحذيرات من تشكّل السيول في سيناء ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب رياح قد تؤثر على مستوى الرؤية، وانخفاض درجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادثين منفصلين بالجيزة الأمطار حالة الطقس السيء الطقس

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

