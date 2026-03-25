نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أقراص مخدرة بلغت كميتها 15 مليون حبة متنوعة، كانت معدة للترويج بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان حماية المواطنين بانتظام قانونيًا لضمان سلامة الأرواح في الشوارع بصفة دورية ومنظمة بجميع أنحاء البلاد.

ضبط عقاقير مخدرة في العبور

وجاء وفق بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن التحريات الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات رصدت نشاط "مالك شركة وشقيقه" تخصصا في جلب العقاقير المنشطة والمهربة جمركيًا. استغل المتهمان دائرة قسم شرطة أول العبور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي بقلب القليوبية.

تهريب 15 مليون قرص منشط

قدرت اللجنة المالية المختصة القيمة المالية لتلك الـ أقراص مخدرة المضبوطة بنحو 305 ملايين جنيه تقريبًا، مما يمثل صفعة قوية لمهربي السموم بالمدن. في السياق ذاته، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح السريع بجميع أنحاء البلاد بانتظام قانونيًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات جلب هذه الشحنة المهربة.

تواصل وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية لتطهير المحافظات من السموم وتجفيف منابع التمويل غير المشروع بصفة دورية ومنظمة.