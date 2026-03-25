

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من كشف نشاط شخص مقيم بالمنيا ادعى قدرته على العلاج الروحاني لجذب الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا المواطنين للاستيلاء على أموالهم.



ضبط شخصين بتهمة الدجل والشعوذة والنصب

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم برفقة مساعده، وهو له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية. وعُثر بحوزتهما على ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت نشاطهما الإجرامي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

اعترفات بممارسة أعمال الشعوذة

أقر المتهمان بارتكاب الواقعة، واعترفا بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الشعوذة وبثها عبر مواقع التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة أعمال الدجل والشعوذة وحماية المواطنين من الاحتيال.