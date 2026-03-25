أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، أمام النواب الإسبان يوم الأربعاء أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، "يسعى لإلحاق نفس مستوى الضرر والدمار بلبنان كما فعلت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة".

وجاءت تصريحات سانشيز خلال حضوره أمام المجلس الأدنى لشرح موقف الحكومة الإسبانية من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع التطورات الإقليمية عن كثب وتعارض أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة.

وأضاف سانشيز أن "المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، طاغية استبدادي مثل والده، وأكثر شراهة للدماء".