أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة

كتب : أميرة يوسف

12:35 م 25/03/2026

الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة بالقناة وعدم تأثرها بسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى عبور 39 سفينة من الاتجاهين اليوم الأربعاء بإجمالي حمولات صافية بلغت 1.6 مليون طن.

عبور 39 سفينة اليوم بإجمالي 1.6 مليون طن

وأوضح أن القناة تواصل العمل بكفاءة عالية، حيث يعكس عدد السفن والحمولات قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي بكفاءة حتى في ظل التحديات المناخية.

جاهزية كاملة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

وخلال متابعته من مركز مراقبة الحركة الرئيسي، شدد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، خاصة ما يتعلق بتأمين حركة صعود ونزول المرشدين وتطبيق قواعد السلامة البحرية.

رفع استعداد قاطرات الإنقاذ والمرافق الطبية

وأشار إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة الأزمات والكوارث على مدار الساعة، مع رفع درجة استعداد قاطرات الإنقاذ للتدخل السريع، إلى جانب تعزيز جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية ومرفقي الإسعاف والإطفاء.

استمرار خدمات العبور بين ضفتي القناة بأمان

وأكد استمرار تقديم خدمات عبور المواطنين بين ضفتي القناة عبر المعديات والكباري والأنفاق التابعة للهيئة، وفقًا لاشتراطات السلامة البحرية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بمدن القناة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
زووم

"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
حكم قضائي عاجل ضد التيك توكر "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش
حوادث وقضايا

حكم قضائي عاجل ضد التيك توكر "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
حوادث وقضايا

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
"بالجوارب المبطنة".. "الصحة" توضح طرق الوقاية من البرد خلال الطقس السيئ
أخبار مصر

"بالجوارب المبطنة".. "الصحة" توضح طرق الوقاية من البرد خلال الطقس السيئ

أخبار

المزيد

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟