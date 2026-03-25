أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة بالقناة وعدم تأثرها بسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى عبور 39 سفينة من الاتجاهين اليوم الأربعاء بإجمالي حمولات صافية بلغت 1.6 مليون طن.

عبور 39 سفينة اليوم بإجمالي 1.6 مليون طن

وأوضح أن القناة تواصل العمل بكفاءة عالية، حيث يعكس عدد السفن والحمولات قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي بكفاءة حتى في ظل التحديات المناخية.

جاهزية كاملة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

وخلال متابعته من مركز مراقبة الحركة الرئيسي، شدد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، خاصة ما يتعلق بتأمين حركة صعود ونزول المرشدين وتطبيق قواعد السلامة البحرية.

رفع استعداد قاطرات الإنقاذ والمرافق الطبية

وأشار إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة الأزمات والكوارث على مدار الساعة، مع رفع درجة استعداد قاطرات الإنقاذ للتدخل السريع، إلى جانب تعزيز جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية ومرفقي الإسعاف والإطفاء.

استمرار خدمات العبور بين ضفتي القناة بأمان

وأكد استمرار تقديم خدمات عبور المواطنين بين ضفتي القناة عبر المعديات والكباري والأنفاق التابعة للهيئة، وفقًا لاشتراطات السلامة البحرية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بمدن القناة.