إعلان

السيطرة على حريق مخزن أحذية بمنشأة ناصر

كتب : محمد الصاوي

12:32 م 22/03/2026

حريق مخزن ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع داخل مخزن للأحذية بمنطقة منشأة ناصر، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، حفاظا على سلامة المواطنين.

اندلاع حريق داخل مخزن أحذية

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب الحريق داخل المخزن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

السيطرة ومنع الامتداد

وبالفحص، تبين أن المخزن مقام على مساحة نحو 300 متر، فيما نجحت قوات الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مخزن منشأة ناصر قوات الحماية المدنية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

